Елена Синица Новый Чусовской мост готов на 22,5% Построено семь опор из 14 Поделиться Поделиться Твитнуть

Готовность Чусовского моста по принятым работам составляет 22,5%. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса в социальных сетях.

На данный момент построено семь опор из 14. Также сообщается, что завершён первый этап надвижки с правого берега на левый — на 64 метра. Стыковка произойдёт в следующем году в районе опоры №5.





Кроме этого, в районе Пальников близки к завершению две опоры. Пролёты 3–4 готовятся к монтажу сразу после новогодних праздников. Построены все опоры на развязке в районе ул. Цимлянской. Идёт монтаж пролётов 3–4. Начались работы по подготовке территории на развязке в районе ул. Корсуньской.





Напомним, на объекте предполагается возвести более 9 км нового дорожного полотна, в том числе 1,5 км приходится непосредственно на мостовой переход. Ввести новый мост в эксплуатацию должны в конце 2022 года.





Строительство нового Чусовского моста ведётся с 2018 года в рамках концессионного соглашения с ООО «Пермская концессионная компания». Генподрядчиком объекта является АО «Стройтрансгаз». Первоначально завершение стройки планировалось на 2021 год.

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