Рузанна Баталина корреспондент Афиша на каникулы Рассказываем, как интересно провести длинные выходные, с 31 декабря по 11 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Для непосед

Любите бывать на свежем воздухе?

Ежедневно до 13 февраля на набережной Камы работает каток (0+). Для удобства жителей возле катка построен тёплый павильон, где разместились раздевалка, пункт проката и кафе с горячими напитками. В новогоднюю ночь каток на набережной будет работать с 22:00 до 04:00.

С 2 по 9 января в 68-м квартале эспланады с 12:00 до 16:00 будут организованы праздничные гулянья (0+). 7 января в 16:00 состоится рождественский концерт (0+).

6, 8, 9 и 11 января в 11:30 и 14:00 в АЭМ «Хохловка» пройдёт интерактивная программа «Святки в «Хохловке»: Рождество Христово» (0+). Гости музея узнают о первой неделе Святок — праздновании Рождества Христова, разучат специальные колядки — «христославия», примерят на себя роль ряженых и поиграют в народные игры, примут участие в посиделках со сказками и загадками и побывают на вертепном представлении «Царь Ирод».

Для меломанов

Музыкальных событий в каникулы особенно много!

31 декабря краевая библиотека им. Горького приглашает открыть последнее окошко музыкального адвент-календаря «В преддверии праздника» (16+).

31 декабря в 18:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного Рождественского фестиваля зрителей ждёт «Новый год с Хорус-квартетом» (6+).

3 января в 18:00 в «Пространстве «Дом» (ул. 25 Октября, 1) состоится концерт «Музыка эпохи Возрождения» (12+): песни английского композитора Джона Доуленда и старинные французские песни XVI века, а также танцевальная музыка — паваны и гальярды, рондо и сальтарелло, басданс и турдион — из сборников Пьера Аттеньяна (Париж), Тильмана Сузато (Антверпен), Пьера Фалеза (Лёвен) и Энтони Холборна (Лондон). Проект «Музыкальная шкатулка» отвечает за музыку, студия Anima Danza — за танцы.

4 января в 19:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного Рождественского фестиваля прозвучит «Рождественская музыка для флейты и органа» (6+) в исполнении Евгения и Ксении Авраменко (Калининград).

5 января в 17:00 в частной галерее «Синннь» Юлия Балабанова выступит с программой «Акустическое Рождество» (12+).

5 января в 19:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного Рождественского фестиваля зрители услышат «Любовные недоразумения» (16+). Исполнители — Анастасия Черток (орган), Маргарита Финогентова (меццо-сопрано), Дмитрий Кондратков (баритон). Прозвучит музыка русского и европейского барокко.

6 января в 19:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного Рождественского фестиваля пройдёт концерт к 150-летию Александра Скрябина (6+). Исполнитель — Евгений Михайлов (фортепиано).

7 января в 19:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного Рождественского фестиваля Уральский камерный хор выступит с программой «Рождество Христово» (6+), состоящей из духовной музыки русских композиторов.

7 января в 20:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концерт Christmas songs by Frank Sinatra (12+) в исполнении Tango Jazz Orquesta.

8 января в 19:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного Рождественского фестиваля зрителей ждут «Страшные сказки» (6+) в исполнении квартета SirinCry.

8 января в 21:00 в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви состоится второй концерт проекта «Духовная музыка эпохи барокко» (12+) камерного оркестра «Орфей».

9 января в 17:00 во Дворце культуры им. Солдатова состоится Рождественский концерт (0+).

9 января в 19:00 частная филармония «Триумф» и трио Дениса Сона & friends приглашают на концерт Jazzy Christmas (12+).

9 января в 20:00 в «Пространстве «Дом» прозвучит «Народная музыка Ирландии» (12+).

10 января в 19:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концерт «Фейные сказки» (12+). Исполнители — Наталья Кириллова (солистка Пермского театра оперы и балета, сопрано) и Руслан Разгуляев (фортепиано).

11 января в 19:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концерт камерного оркестра «Орфей» и оркестра ГУ МЧС России по Пермскому краю (руководитель — Вячеслав Третяк) (12+). В программе — Эдвард Григ, «Пер Гюнт», сюиты №1 и 2; Концерт для фортепиано с оркестром ля минор. Солист — заслуженный артист РФ Евгений Михайлов.

Для киноманов

5 января в 12:00, 16:00 и 20:00 частная филармония «Триумф» приглашает на «Новогодний кинодень» (6+). Зрителей ждут три знаменитых рождественских фильма 1940—50-х годов: «Рождественский гимн», «Магазинчик за углом» и «Чудо на 34-й улице».

8 января в кинотеатре «Синема Парк Колизей» стартует прокат документального фильма «Где ты, Адам?» (6+). Сюжет разворачивается в древнем монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон. Центральной фигурой фильма стал старец монастыря игумен Григорий, чей многолетний опыт окормления наградил его глубоким пониманием души человеческой и её стремления вернутьcя в состояние, свойственное человеческой природе Адама до грехопадения.

До 19 января в киноцентре «Премьер» демонстрируется мультфильм «Три богатыря и конь на троне» (6+). Как всегда, конь Юлий вляпался в историю, а заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы-яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.

Театр в кино

31 декабря в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» приглашают на балет «Щелкунчик» (6+). Либретто и хореография Юрия Григоровича по одноимённой сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа).

2 января в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» приглашают на «пандемийную» постановку Саймона Годвина «Ромео & Джульетта» (16+). Радикально сокращённая версия великой шекспировской трагедии разыгрывается в опустевшем зале Литтлтон. Саймон Годвин использует для своего телеспектакля все помещения в здании и щедро заимствует у кинематографа крупные планы и другие выразительные приёмы.

5 января в 15:00 TheatreHD и «Киномакс» и 7 января в 15:00 «Кристалл IMAX» приглашают на главную рождественскую сказку «Щелкунчик» (6+) в редакции Питера Райта. Лондонский Королевский балет танцует свою редакцию «Щелкунчика» с поистине королевским размахом и в то же время деликатно, элегантно и с искренней верой в чудо.

Для эстетов

Как всегда, выбор художественных выставок велик, представляем только те, что открылись недавно или вот-вот откроются.

С 4 января по 4 февраля в Пермской арт-резиденции работает выставка Константина Собянина «Шаги» (0+) — живопись, графика, пастель. Представлено более 70 пейзажей и портретов, выполненных с 2001 по 2021 год.

До 23 января ПДНТ «Губерния» приглашает на выставку Натальи и Елизаветы Талавира «Украсим мир вместе!» (0+).

До 27 февраля в Центральном выставочном зале работает выставка графики из коллекции PS Gallery (Санкт-Петербург) «Шедевры мастеров Парижской школы» (0+), представляющая творчество более чем 30 авторов, повлиявших на развитие всего современного искусства: Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина и многих других.

Центральный выставочный зал

Для любознательных

Даже в каникулы обожаете лекции и мастер-классы?

Ежедневно музей современного искусства PERMM приглашает посмотреть записи лекций первой международной конференции музея «Среда выживания. Странные практики экологического взаимодействия» (12+). В конференции приняли участие искусствоведы, художники, архитекторы, философы, биологи, исследователи темной экологии и антропоцена из Германии и России. Спикеры рассмотрели с разных сторон репрезентацию природного и человеческого в искусстве, естественных науках и философии.

С 2 января исторический парк «Россия — моя история» ждёт гостей на новогодние экскурсии и мастер-классы (6+). Гости исторического парка отправятся в путешествие по экспозициям, узнают о традициях празднования Нового года в разные эпохи. 5 января состоится мастер-класс «Рождественская звезда»: участники научатся создавать символ Рождества в технике оригами. 6 января исторический парк приглашает на мастер-класс «Рождественский ангел»: гости творческой мастерской вспомнят уроки рукоделия и сошьют из фетра подвеску. 8 января состоится вертепное представление: зрители узнают больше о вертепных представлениях, рождественских и святочных традициях.

Для детей

С 2 по 7 января ПДНТ «Губерния» приглашает на новогодние интерактивные представления: «Кот в сапогах» (0+), «Новогодняя деревня Морозовка» (0+), «Космическая база» (6+), «Затея кота Матвея, или Новогодняя сказка о непотерянном времени» (0+).

3 января в 15:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного рождественского фестиваля зрителей ждёт «Мультляндия, или Новые приключения Бременских музыкантов» (0+ от 4 лет).

3 и 4 января в 12:00 в Пермском театре оперы и балета — «Приключения в оперной стране» (0+).

С 3 января в Детском музейном центре ждут гостей на занятия «Новогодний марафон» (0+). Юные посетители музея смогут своими руками построить заснеженный город из картона и расписать его как имбирный пряник, из мягкой пряжи создать красногрудого снегиря, сделать ботанический барельеф с отпечатком самого новогоднего растения — ели, а также узнать об основах правильного зимнего питания птиц и приготовить для пернатых полезное блюдо.

С 3 января Музей пермских древностей приглашает ребят на мастер-классы (6+) «Собери своего динозавра», «Открытка из антропоцена» и другие.

9 января в 15:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного Рождественского фестиваля состоится концерт «Музыкальная путаница» (6+).

До 9 января ребят ждёт игровое онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза» (0+, от 3 лет). Роли исполняют Нонна Гришаева, Сергей Баталов и Леонид Лейкин.

До 9 января Комплекс социального развития Москвы приглашает ребят и их родителей на многочисленные онлайн-мероприятия (0+): мастер-классы, тренинги и лекции, викторины и конкурсы, онлайн-спектакли и сказки, концерты, вебинары и многое другое.

Для лежебок

Предпочитаете проводить каникулы на собственном диване?

31 декабря на сайте Московской филармонии — новогодний концертный марафон (6 +): специальные программы Алексея Мельникова (фортепиано, 17:00), оркестра Московской филармонии под управлением Николая Цинмана (20:00) и Филиппа Копачевского (фортепиано, 20:00).

С 1 по 8 января краевая библиотека им. Горького приглашает на серию онлайн-концертов. Так, музыкальный отдел представит на сайте интерактивную онлайн-доску рождественских песен: кликнув на значок ноты, можно будет прочитать информацию об истории создания песни и прослушать музыкальный отрывок. 3 января будет опубликована запись концерта ДМШ № 5 по повести А. С. Пушкина «Метель» (6+).

1 января на сайте Opera Vision стартует трансляция оперы «Волшебная флейта» (16+) Королевского музыкального колледжа. Последняя опера Моцарта рассказывает об испытаниях и невзгодах двух противоположных, но взаимодополняющих молодых пар — Тамино и Памины, Папагено и Папагены, — которые в поисках любви путешествуют сквозь тьму, чтобы достичь света и счастья.

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