Елена Синица Самым значимым событием года в Перми горожане считают стрельбу в ПГНИУ Важными пермяки назвали массовую вакцинацию и введение QR-кодов Поделиться Поделиться Твитнуть

Агентство «СВОИ» спросило пермяков о том, какие события уходящего года они считают наиболее важными для города и его жителей. В их числе стрельба в ПГНИУ, массовая вакцинация и введение QR-кодов.

Так, стрельбу в ПГНИУ упомянули порядка 36,1% респондентов. Отмечается, что её одинаково часто упоминали представители всех социально-демографических групп.





Ещё 25,8% пермяков к числу важных событий отнесло возобновление движения пассажирских электропоездов между станциями Пермь I и Пермь II. Для части пермяков такими событиями стали массовая вакцинация (25,2%) и введение QR-кодов (23,5%).





При этом, чаще других называли массовую вакцинацию жители Мотовилихинского (32,9%) и Свердловского (34,5%) районов. В основном это были респонденты старше 60 лет (34,7%), пенсионеры (34,6%).





Введение QR-кодов в большей степени запомнилось лицам в возрасте 31-45 лет (26,4%) и 46-60 лет (26,8%), жителям Ленинского (31,1%) и Индустриального (26,6%) районов города.





Возврат городской электрички стал наиболее значимым событием для жителей Мотовилихинского (34,3%) и Орджоникидзевского (42,6%) районов.

Примерно 19% опрошенных считают наиболее значимым событием повышение стоимости проезда в общественном транспорте (19,0%). Чаще всего это решение относили к значимым жители Орджоникидзевского района (23,2%) и Новых Лядов (23,0%).





Около 17,6% посчитали значимым событием открытие ТРК «Планета», а 16,8% — победу сборной Пермского края в Высшей лиге КВН. Реже других в числе значимых назывались такие события, как новогодние праздники в ледовом городке (11,5%), День города (10%) и выборы в сентябре (8,1%).





Порядка 10,4% опрошенных пермяков предложили свой вариант. При этом, более половины из них называли события связанные с благоустройством городской среды. В частности, восстановление набережной, ремонт дорог, закупка новых автобусов. В числе прочих упоминались праздники на заводе Шпагина, восстановление футбольного клуба «Амкар», открытие катка на набережной, Дягилевский фестиваль, экскурсии по приглашению депутатов.





Кроме этого, пермяки упоминали об ограничении прав и свобод, о повышении цен на продукты питания, на бензин. Кроме этого, жители города говорили также о низком уровне жизни в регионе и об отсутствии обещанного зоопарка и аквапарка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.