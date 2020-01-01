Елена Синица
За девять месяцев 2021 года прикамцам выдали займы на 3 млрд рублей
Это на 16% больше, чем годом ранее
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За девять месяцев 2021 года микрофинансовые институты (МФИ) выдали жителям Прикамья и бизнесу займы на сумму более 3 млрд руб. Это на 16% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.
В частности, выросли объёмы займов, предоставленных кредитными потребительскими кооперативами (КПК) и ломбардами — на 53 и 14% соответственно. В этих организациях жители заняли почти 2 млрд руб.
Объем заимствований в микрофинансовых организациях (МФО) региона уменьшился за год на 3% и составил порядка 1 млрд руб.
Также сообщается, что по данным на 1 ноября, доля займов, взятых в сельскохозяйственных потребительских кооперативах (СКПК), составила менее 4%. Сумма заимствований в них сократилась за год на 15% и составила чуть более 9 млн руб.
В целом, количество договоров займа, заключённых всеми МФИ уменьшилось за год на 3% и составило около 204 тыс.
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