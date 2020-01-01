Елена Синица Городские власти рассказали о работе муниципальных катков в новогодние праздники Посещать катки можно только с QR-кодом Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Утверждён режим работы муниципальных катков в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, каток на набережной будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. В новогоднюю ночь каток будет работать до 04:00. Со своими коньками выход на лёд бесплатный. У посетителей катка будут проверять температуру. В раздевалке необходимо носить маски.





На катках, участвующих в зимнем проекте «Ледовый сезон», также можно будет покататься бесплатно — по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. При этом отмечается, что 31 декабря массовых катаний не будет. Проект продолжит работу с 4 января.





В проекте принимают участие катки «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Авангард» (ул. Светлогорская, 14), «Юность» (ул. Революции, 27), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26), каток у Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак» (ул. Кавалерийская, 3а).





Напомним, что посещать муниципальные катки можно при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесённом заболевании.

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