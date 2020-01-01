С 1 января повышается стоимость билетов на электропоезда В черте Перми цена поездки вырастет с 26 до 32 рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января в Пермском крае повышается стоимость проезда в электропоездах. Постановление опубликовано Министерством тарифного регулирования и энергетики Прикамья.

Согласно документу, на 2022 год в регионе устанавливается экономически обоснованный тариф на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении, осуществляемые АО «Пермская пригородная компания», в размере 4,32 py6. на одного человека на 1 км.

В границах Пермского городского округа цена поездки вырастет на 23% — с 26 до 32 руб. Детский билет будет стоить 8 руб. Кроме того, в пригородном рельсовом транспорте исчезнет скидка при оплате безналичным способом.

Цена билетов в территории края поднимется на 4,3%. Так, стоимость поездки из Перми до Кунгура вырастет с 200 до 209 руб., до Верещагино — с 231 до 241 руб., до Чусового — с 250 до 261 руб., до Углеуральской — с 299 до 312 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.