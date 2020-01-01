В Пермском крае осудили группу торговцев оружием Сбытчики были задержаны в ходе спецоперации ФСБ Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае вступил в силу приговор четырём торговцам оружием. Двоим назначены реальные сроки заключения — пять лет и четыре года колонии, остальных приговорили к трём с половиной годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

Преступников задержали ещё в 2019 году за продажу заказчику револьвера системы «Наган-С», двух пистолетов «ПМ» с признаками кустарной доработки и 64 патронов различного калибра.

В ходе проведённых у сбытчиков обысков была обнаружена подпольная мастерская по переделке и восстановлению огнестрельного оружия. Во время спецоперации были изъяты 12 пистолетов, револьвер, обрез, более 1 тыс. патронов, приспособления для бесшумной стрельбы, специальное оборудование.

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