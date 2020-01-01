За сутки коронавирус диагностирован у жителей 30 муниципалитетов Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 30 территориях региона.

По числу инфицированных лидируют Пермь (201), Краснокамский городской округ (42), Ильинский городской округ (33).

В Чусовском городском округе коронавирус диагностирован у 32 жителей, в Добрянском городском округе — у 30.

В остальных территориях число новых инфицированных не превышает полутора десятков.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 159 263 жителя с коронавирусной инфекцией.

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