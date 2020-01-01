В Березниках введены в эксплуатацию три дома в ЖК «Любимов» Всего в 2021 году в жилом комплексе сдано шесть многоэтажек Поделиться Поделиться Твитнуть

ЖК «Любимов»

permkrai.ru

В Березниках в ЖК «Любимов» завершено строительство ещё трёх домов — на ул. Г. Братчикова, 6, ул. Строителей, 3 и ул. Ростовской, 2. Компания-подрядчик — ООО «Пермархпроект». Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию подписаны администрацией города. Об этом сообщили в контролирующей строительство жилого комплекса Корпорации развития Пермского края (КРПК).

В три новых многоквартирных дома общей площадью 26,2 тыс. кв. м переедут 357 семей. Всего в 2021 году в жилом комплексе сдано шесть многоэтажек на 2 тыс. жителей. А с начала строительства возведено и сдано 16 домов, куда переехало около 8 тыс. человек.

Напомним, строительство нового микрорайона реализуется под контролем правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, а также федеральных и краевых властей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным 9 декабря сообщил о выделении региону средств на завершение переселения жителей Березников. Помощь будет оказана при условии, если регион гарантирует целевое использование средств.

«Президент России дал поручение расселить жителей из аварийных домов. Оно ещё не до конца выполнено, люди ждут — конечно, затягивать нельзя. Мы окажем необходимое содействие, будет выделено нужное финансирование, но при гарантии целевого использования этих средств. Все мероприятия по расселению должны быть завершены уже в 2022 году», — заявил Мишустин.

Подробнее: https://www.newsko.ru/news/nk-6870327.html.

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