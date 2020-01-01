«Утренний вестник» на телеканале ВЕТТА переезжает в новую студию Поделиться Поделиться Твитнуть

Телекомпания «ВЕТТА 24» вводит в эксплуатацию новый съёмочный павильон программы «Утренний вестник». Первый эфир из новой студии состоится 31 декабря.

«Проект разрабатывали московские дизайнеры с учётом современных трендов. При этом в оформление гармонично вписан узнаваемый логотип телекомпании. Также появилась дополнительная локация для записи интервью, — рассказал главный редактор тематических программ телекомпании Стас Уланов. — Основная задача при проектировании новой студии была в том, чтобы визуально расширить пространство, сохранив при этом камерность его восприятия, сделать студию такой же уютной».

Новая съёмочная площадка может моментально изменять цветовую гамму. Теперь здесь есть два экрана, и работа ведущих будет сопровождаться различными изображениями, видео и инфографикой.

«Утренний вестник» — одна из старейших программ пермского телевидения, впервые вышла в эфир в 1991 году.

Напомним, посмотреть прямой эфир телеканала ВЕТТА можно на сайте​ vetta.tv.

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