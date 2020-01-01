С 10 января на всех пермских трамваях вводится бескондукторная оплата проезда К системе также присоединятся автобусы №3, №10 и №45 Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 10 января 2022 года к бескондукторной системе присоединятся трамваи №2, №5, №7, №11 и №12, а также автобусы №3, №10 и №45. Таким образом, все трамвайные маршруты города перейдут на новую систему оплаты проезда. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми

До конца января планируется внедрение бескондукторной оплаты на автобусных маршрутах №1, №6, №15, №20, № 32, №36, №50, №55, №60 и №77.

В мэрии также напомнили, что с 10 января во всём городском пассажирском транспорте начинает действовать новое тарифное меню. Стоимость разовой поездки при оплате как наличным, так и безналичным способом - 33 рубля.

При этом начнут действовать несколько видов проездных, в том числе льготные проездные для школьников 5-11-х классов, студентов, пенсионеров и членов многодетных малоимущих семей.

Пересадка сохранится в виде отдельного тарифного плана и будет доступна на безлимитных гражданских и льготных проездных без доплаты и ограничений по времени и количеству.

Для пассажиров, использующих транспортную карту в режиме «Электронный кошелёк», стоимость пересадки составит 17 рублей. Пересадка по транспортной карте возможна в течение 40 или 60 минут для отдельных маршрутов.

Оплату проезда необходимо совершать сразу после входа в автобус или трамвай. За покупкой билета при наличном расчёте нужно обратиться к водителю.

В связи с расширением бескондукторной системы в январе в Перми планируется увеличение штата контролёров.

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