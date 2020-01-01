Мария Сыропятова Из Москвы и Санкт-Петербурга в Пермь запустят чартерные рейсы для туристов Ведутся переговоры с туроператором TUI Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти пытаются организовать чартерные авиаперелёты из российских столиц в Пермь. Об этом сообщил зампред краевого правительства по вопросам цифровой трансформации, туризма и молодежной политики Алексей Черников.

Ведутся переговоры с туроператором TUI — эта компания располагает большим парком чартерных рейсов.

«Надеемся, что туроператор TUI к нам придёт в Пермь, — отметил Черников. — Уже подписано соглашение, руководитель компании Тарас Демура приедет к нам, посмотреть русскую зиму».

При этом, препятствием для развития чартерной программы может стать отсутствие в регионе необходимой инфраструктуры, в том числе удобных стоянок вдоль дорог с пунктами питания и отдыха.

Осенью 2021 года туроператор TUI начал организовывать чартерные перелёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань.

Пакетные туры, включающие в себя дорогу и проживание, могут быть востребованы у туристов, поскольку позволяют существенно сэкономить на расходах.

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