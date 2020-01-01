Мария Сыропятова В конце декабря жители Пермского края стали покупать продукты онлайн в полтора раза чаще Наибольшим спросом пользуются товары для новогоднего стола Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 20 по 26 декабря 2021 года жители Пермского края совершили онлайн 176% покупок продуктов питания по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Wildberries.

Перед Новым годом наиболее высокая динамика спроса отмечена на майонез (рост числа заказов в штуках год к году +2100%), икру (+1300%), различные консервы (мясные +343%, овощные +190%, рыбные +104%), а также приправы (+193%) и специи (+202%).

Среди других наиболее востребованных покупок — подарочные наборы продуктов (+93%), наборы для приготовления глинтвейна (+194%), растворимый кофе (+213%), чай (+58%), пирожные (+115%), фигурный шоколад (+229%).

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