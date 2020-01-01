«Азот» поздравляет с Новым годом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» поздравляет сотрудников предприятия и их детей с Новым годом.

По традиции подарки получили около 1800 мальчишек и девчонок в возрасте до 14 лет. Во время праздничных каникул для ребят также пройдут представления во Дворце культуры им. Ленина культурно-спортивного центра «Азот» — спектакль «Щелкунчик» в исполнении театра-студии «Ровесник».

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Депутаты-азотчики подготовили презенты для детишек из многодетных и малообеспеченных семей, проживающих в их округах. В канун Нового года более 760 детей вместе с родителями посетили новогоднее представление в ДК им. Ленина. Каждому приглашённому был вручён сладкий подарок. Депутаты поздравили и 60 детей с ограниченными возможностями здоровья, которые наблюдаются в Березниковском реабилитационном центре, традиционно вручили новогодние подарки березниковскому отделению Всероссийского общества инвалидов.

Традиционно азотчики принимают участие в благотворительной акции «Ёлка добра». Они исполняют желания детей из многодетных семей и тех, кто находится в социально опасном положении. Сотрудники завода приобретают подарки как индивидуально, так и коллективами. Также «Азот» направил средства на проведение благотворительных рождественских праздников для детей воскресной школы храма во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

В новогоднюю ночь особое поздравление ждёт смены, которые будут нести трудовую вахту. Представители Совета активной молодёжи «Азота» «Лига лидеров» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставят сладкие подарки во все подразделения предприятия вечером 31 декабря.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Накануне Нового года принято дарить подарки, и мы с удовольствием это делаем. Кроме того, азотчики принимают активное участие в благотворительных акциях. В этом году в рекордно короткие сроки разошлись письма детей с «Ёлки добра». Ребята заказывали у Деда Мороза всё — от игрушек до современных гаджетов. И азотчики с удовольствием помогли исполнить их желания.

По сообщению пресс-службы предприятия

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