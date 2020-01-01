Елена Синица В новогодние праздники в Прикамье задействуют 499 единиц уборочной техники Подрядчики будут дежурить круглосуточно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новогодние каникулы будет организована круглосуточная работа подрядных организаций, отвечающих за очистку снега на региональных дорогах Прикамья. Об этом сообщил глава минтранса Андрей Алякринский на заседании краевого правительства 29 декабря.

В целом, на территории края в праздники будет задействовано 499 единиц уборочной техники. Для обеспечения безопасного движения жителей региона будет круглосуточно дежурить центральная диспетчерская служба управления автомобильных дорог.





Также в праздники будет задействовано 26 метеостанций для мониторинга температуры воздуха, влажности и состояния покрытия. Кроме этого, будет работать 787 камер видеонаблюдения, из них 150 — в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.