Елена Синица
В новогодние праздники в Прикамье задействуют 499 единиц уборочной техники
Подрядчики будут дежурить круглосуточно
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В новогодние каникулы будет организована круглосуточная работа подрядных организаций, отвечающих за очистку снега на региональных дорогах Прикамья. Об этом сообщил глава минтранса Андрей Алякринский на заседании краевого правительства 29 декабря.
В целом, на территории края в праздники будет задействовано 499 единиц уборочной техники. Для обеспечения безопасного движения жителей региона будет круглосуточно дежурить центральная диспетчерская служба управления автомобильных дорог.
Также в праздники будет задействовано 26 метеостанций для мониторинга температуры воздуха, влажности и состояния покрытия. Кроме этого, будет работать 787 камер видеонаблюдения, из них 150 — в Перми.
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