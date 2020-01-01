Елена Синица Чаще всего в Новый год скорую помощь вызывают пациенты с гипертонией На втором и третьем местах — травмы и пищевые отравления Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье в новогодние праздники 2021 года скорая помощь выехала на 25 560 вызовов. Такие данные привела министр здравоохранения Анастасия Крутень на заседании краевого правительства 29 декабря.

Для сравнения: в 2020 году скорая помощь выезжала 26 735 раз, в 2019-м — 27 812.





Чаще всего в новогодние праздники жители обращаются с гипертоническими болезнями, травмами, пищевыми отравлениями. Так, например, в 2021 году из-за повышенного давления скорую помощь прикамцы вызывали 3697 раз, из-за травм — 1769 раз, из-за пищевых отравлений — 498 раз.





Кроме этого, в прошлые новогодние праздники скорая помощь выезжала 112 раз из-за ДТП, 71 раз из-за ожогов, 35 раз из-за алкогольных отравлений и 32 раза из-за обморожений.





«В новогодние праздники 2021 года количество обращений по всем поводам было несколько ниже предыдущих лет. Я очень надеюсь, что эта тенденция сохранится и в следующем году», — сказала Анастасия Крутень.





Напомним, ранее минздрав представил график работы медорганизаций в праздники.

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