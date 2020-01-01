«Уралкалий» и «Уралхим» индексируют зарплату сотрудников на 9%
«Уралкалий» и «Уралхим» проиндексируют тарифные ставки и оклады более 30 000 сотрудников. Общий размер индексации в компаниях составит 9%, сообщают в компании.
Решение о повышении заработной платы сотрудников принято с учетом анализа рынка и производительности труда. Индексация для сотрудников компаний «Уралкалий» и «Уралхим» проводится ежегодно в соответствии с Коллективным договором.
Дмитрий Мазепин, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» :
— АО «ОХК «Уралхим» входит в число лучших работодателей в отрасли «Химическая промышленность». Мы понимаем, что успех компании зависит в первую очередь от сотрудников, профессионализм и заинтересованность которых являются залогом стабильного роста бизнеса. В «Уралхиме» действуют целевые корпоративные программы по поддержанию конкурентоспособного вознаграждения и мотивации на результативность. Одними из основных пунктов кадровой политики и корпоративных программ являются конкурентоспособная зарплата и установление четкой связи вознаграждения с результатами работы.
Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:
— «Уралкалий» является одним из самых привлекательных работодателей в Пермском крае, предлагая своим сотрудникам широкий спектр социальных льгот, гарантий и преимуществ, предусмотренных социальным пакетом. Принятие решения об индексации заработной платы основано на принципах социальной ответственности и последовательности в поддержке сотрудников Группы «Уралкалий».
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