«Уралкалий» и «Уралхим» индексируют зарплату сотрудников на 9% Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» и «Уралхим» проиндексируют тарифные ставки и оклады более 30 000 сотрудников. Общий размер индексации в компаниях составит 9%, сообщают в компании.

Решение о повышении заработной платы сотрудников принято с учетом анализа рынка и производительности труда. Индексация для сотрудников компаний «Уралкалий» и «Уралхим» проводится ежегодно в соответствии с Коллективным договором.

Дмитрий Мазепин, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» :

— АО «ОХК «Уралхим» входит в число лучших работодателей в отрасли «Химическая промышленность». Мы понимаем, что успех компании зависит в первую очередь от сотрудников, профессионализм и заинтересованность которых являются залогом стабильного роста бизнеса. В «Уралхиме» действуют целевые корпоративные программы по поддержанию конкурентоспособного вознаграждения и мотивации на результативность. Одними из основных пунктов кадровой политики и корпоративных программ являются конкурентоспособная зарплата и установление четкой связи вознаграждения с результатами работы.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» является одним из самых привлекательных работодателей в Пермском крае, предлагая своим сотрудникам широкий спектр социальных льгот, гарантий и преимуществ, предусмотренных социальным пакетом. Принятие решения об индексации заработной платы основано на принципах социальной ответственности и последовательности в поддержке сотрудников Группы «Уралкалий».

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