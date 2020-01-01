В МЭР России подготовлен проект постановления о создании особой экономической зоны в Пермском крае После прохождения формальных процедур документ внесут в правительство РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве экономического развития (МЭР) РФ подготовлен проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа на территории Перми и Пермского муниципального района. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале нормативных правовых актов.

Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу и процедуру общественного обсуждения.

Документ также будет направлен на межведомственное согласование в федеральные органы исполнительной власти. После этого МЭР России внесёт проект постановления в правительство.

Согласно документу, общий объём инвестиций резидентов ОЭЗ «Пермь» в ближайшие 10 лет может превысить 10 млрд руб. Кроме того, до 2025 года из бюджета Прикамья будет направлено более 1 млрд руб. на создание транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в ОЭЗ.

На территории особой экономической зоны в условиях особого налогового режима смогут работать предприятия химической промышленности, машиностроения, по переработке пластика, IT, судостроения, обрабатывающие производства.

«Инвесторы документально подтвердили свои инвестиционные намерения и возможность финансирования проектов. В рамках их реализации планируется создание не менее 450 рабочих мест», — цитирует замминистра экономического развития РФ Сергея Галкина пресс-служба краевого правительства.

В частности, Пермский завод промоборудования намерен реализовать на территории ОЭЗ проект производства грузоподъёмного оборудования, «Группа Полипластик» — проект перевооружения производства гибких высокоатмосферных полиэтиленовых армированных труб, «Пермская судоверфь» — проект модернизации флота и строительству судов, а Пермская финансово-производственная группа планирует строительство центра обработки данных и логического центра.

Предполагается, что режим ОЭЗ будет действовать на протяжении 49 лет.

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