Стоимость салата «Оливье» выросла за год на 13,6% Это выше уровня официальной инфляции, которая составляет 8,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат

По данным Пермьстата, салат «Оливье» на новогоднем столе в этом году обойдётся пермской семье из четырёх человек в 384 руб. 17 коп. Год назад стоимость продуктов для блюда чуть превысила 338 руб. Рост составил 13,6%. Это выше уровня официальной инфляции (8,4%).

Значительнее всего за год подорожали картофель — с 25 до 43 руб. за 1 кг (+69,6%) и морковь — с 28,7 до 40 руб. за 1 кг (+41%).

Майонез и яйца выросли в цене более чем на 20%, лук — на 15%. Подорожали и все остальные ингредиенты.

Напомним, стоимость «Оливье» по итогам 2020 года выросла всего на 7%.

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