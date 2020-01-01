Пермский аэропорт за одиннадцать месяцев 2021 года обслужил почти 1,8 млн пассажиров Это на 16,7% больше аналогичных показателей 2019 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным пресс-службы пермского аэропорта, с января по ноябрь 2021 года общий пассажиропоток Большого Савино достиг 1 млн 778 тыс. 619 человек, превысив на 16,7% аналогичные показатели 2019 года.

На внутренних авиалиниях обслужено 1,5 млн пассажиров (+25% к показателям 2019 года).

Пассажиропоток на международных рейсах составил 249 тыс. человек (-17,3% в сравнении с тем же периодом 2019 года).

Лидерами пассажиропотока за 11 месяцев стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Анапа. Среди международных направлений лидерство уверенно удерживает турецкая Анталья.

За 11 месяцев 2021 года из Большого Савино было выполнено 7 714 вылета, что на 6,9% больше аналогичных показателей 2019 года.

В период с сентября по ноябрь пассажиропоток пермского аэропорта увеличился на 20,5% по сравнению с 2019 годом и составил 512 833 человека.

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