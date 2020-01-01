Мария Сыропятова Авиакомпании получили допуски на прямые рейсы из Перми в Узбекистан и Грецию Пока прямых перелётов в эти страны из Большого Савино нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Росавиация выдала допуски на прямые авиаперелёты из Перми в узбекский город Андижан и греческие города Афины, Кос и Корфу. Приказ об этом был подписан 28 декабря 2021 года.

В греческие города Кос и Афины собирается летать авиакомпания «ИрАэро», прямые полёты из Перми в каждый из них на регулярной основе перевозчик планирует осуществлять дважды в неделю. Также дважды в неделю в греческий город Корфу собирается летать из Перми авиакомпания Royal Flight.





Авиаперевозчик «ИрАэро» теперь получил допуск от Росавиации на прямые авиаперелёты из Перми в Андижан (Узбекистан). Рейсы также планируются дважды в неделю.





Сейчас в расписании пермского аэропорта прямых авиаперелётов в Грецию и Узбекистан нет.





Напомним, что допуски на эти перелёты авиакомпании запросили в середине декабря 2021 года. Решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по международным маршрутам, пояснили в Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться, если посчитает нужным.

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