Андрей Стрельцов «Парма» была близка к подписанию контракта с экс-капитаном баскетбольной сборной России Контракт сорвался по состоянию здоровья спортсмена Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Моня

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Как сообщил телеграм-канал «Свободный агент», пермский баскетбольный клуб готовился заключить договор на этот сезон с Сергеем Моней.





Игрок был чемпионом Европы 2007 года, после которого он стал заслуженным мастером спорта России. Моня — бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне, выступал в НБА, а также за ЦСКА и «Химки».





Безусловно, баскетболист смог бы укрепить состав пермской команды, но после медицинского обследования у Сергея Мони были выявлены проблемы со здоровьем, которые помешать бы ему полноценно выступить за «Парму» в этом сезоне. Руководство пермского клуба решило не рисковать.





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