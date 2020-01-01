Андрей Стрельцов
«Парма» была близка к подписанию контракта с экс-капитаном баскетбольной сборной России
Контракт сорвался по состоянию здоровья спортсмена
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Как сообщил телеграм-канал «Свободный агент», пермский баскетбольный клуб готовился заключить договор на этот сезон с Сергеем Моней.
Игрок был чемпионом Европы 2007 года, после которого он стал заслуженным мастером спорта России. Моня — бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне, выступал в НБА, а также за ЦСКА и «Химки».
Безусловно, баскетболист смог бы укрепить состав пермской команды, но после медицинского обследования у Сергея Мони были выявлены проблемы со здоровьем, которые помешать бы ему полноценно выступить за «Парму» в этом сезоне. Руководство пермского клуба решило не рисковать.
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