В Прикамье снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом Превышение эпидпорога зафиксировано среди взрослых и школьников Поделиться Поделиться Твитнуть

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В период 20 – 26 декабря 2021 года в Пермском крае зарегистрировано 25 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что на 16,6% ниже показателя прошлой недели. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Краснокамском, Частинском, Еловском, Нытвенском и Большесосновском районах.

Превышение эпидпорога зафиксировано среди взрослых и школьников. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослых – 53,3%.

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