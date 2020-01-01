За год стоимость полиса ОСАГО в Пермском крае снизилась на 4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2021 года в Пермском крае полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) подешевел на 4%. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Средняя стоимость полиса в регионе составляет теперь 4,7 тыс. руб.

Всего с начала года жители Прикамья приобрели более 533 тыс. полисов ОСАГО (+5% к аналогичному периоду прошлого года), половина оформлена в электронном виде.

Полисов ОСАГО страховщики реализовали на 2,5 млрд руб. Объём страховых премий вырос на 1,7%.

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