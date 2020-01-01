В Прикамье доставлено свыше 100 тыс. комплектов вакцин от коронавируса В новой партии — препараты «Спутник V» и «Cпутник Лайт» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский край поступила партии вакцин «Спутник V» (58,8 тыс комплектов) и «Cпутник Лайт» (44 тыс.), сообщили в региональном минздраве. В ближайшее время препараты распределят между поликлиниками.

Всего с начала прививочной кампании в Прикамье доставлено более 1,74 млн комплектов вакцины от COVID-19, привились свыше 1,27 млн человек.

Напомним, вакцинироваться от COVID-19 в Пермском крае можно в 63 медицинских организациях.

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