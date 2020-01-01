В Перми движение автобусов 31 декабря прекратится в 23:00 Трамвайные маршруты будут работать без изменения времени последних рейсов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В последний день года, 31 декабря, работа автобусных маршрутов в Перми будет организована до 23:00, сообщили в пресс-службе мэрии. При этом изменение времени последних рейсов трамваев не планируется.

Количество отправлений общественного транспорта 1 и 2 января 2022 года будет традиционно уменьшено, при этом на линиях будет находиться не менее половины от общего количества транспортных средств. С 3 по 9 января весь городской транспорт будет работать по воскресному расписанию.

По просьбам работников Пермского порохового завода на автобусном маршруте №15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок» отправление от остановки «Центральный рынок» переносится с 06:34 на 06:29.

Актуальное расписание всегда доступно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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