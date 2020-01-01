Елена Синица SuperJob: Больше половины пермяков довольны главной ёлкой в городе Ещё 31% жителей высказал противоположное мнение Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала SuperJob, 54% жителей Перми нравится главная ёлка на эспланаде. Ещё 31% опрошенных пермяков высказали противоположное мнение. А 15% затруднились ответить.

В Санкт-Петербурге новогодняя ель на Дворцовой площади понравилась 51% респондентов При этом почти трети (27%) опрошенных ёлка не нравится, а затруднился ответить каждый пятый респондент (22%). Красоту главной ели страны на Соборной площади оценили также 52% москвичей.





Примерно 67% жителей Уфы нравится новогоднее убранство главной ели своего города. На втором месте в рейтинге — ель в Краснодаре (63%), на третьем — главная ель Воронежа (62%). В Красноярске украшением и иллюминацией ёлки довольны 59% опрошенных. В Нижнем Новгороде главная ель города пришлась по вкусу 56%, в Казани — 53%.





В Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге главные ели набрали по 48% положительных отзывов, в Челябинске и Волгограде — по 47%. Новогодняя ель Омска понравилась 45% опрошенных.

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