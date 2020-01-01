«Пермэнергосбыт» запустил мобильное приложение для клиентов-физлиц Поделиться Поделиться Твитнуть

В декабре ПАО «Пермэнергосбыт» запустил своё мобильное приложение для клиентов-физических лиц. Приложение является упрощенной версией личного кабинета клиента на сайте компании; сегодня его уже установили на свои смартфоны порядка 10 тыс. клиентов.

Установив программу на свой телефон и один раз пройдя авторизацию (по номеру лицевого счета или номеру телефона), клиент получает доступ ко всем базовым операциям по взаимодействию с компанией. Сегодня в приложении доступны следующие функции:

— Передача показаний счетчиков и оплата квитанций без комиссии (в том числе с помощью Google Pay и Apple Pay)

— Архив квитанций

— История платежей

— Форма обратной связи со специалистами компании

— Возможность привязки нескольких лицевых счетов к одному приложению (квартира, дача, гараж)

— Быстрый переход в основной личный кабинет на сайте компании без дополнительной авторизации

Скачать приложение «Пермэнергосбыт» для клиентов физлиц можно в магазине GooglePlay и в магазине AppStore.

В ближайшее время приложение будет дополнено такими функциями, как: сохранение электронных чеков в истории платежей; канал связи со специалистами контакт-центра в режиме реального времени. А в течение 2022 года в приложении станет доступен функционал направления заявлений в компанию — о перерасчете, заключении договора, расторжении договора, получении справки об отсутствии задолженности и тп. Появятся ссылки на другие способы связи с контакт-центром — чаты в Viber, WhatsApp и Telegram, соцсети Вконтакте, Instagram и Facebook. Сегодня все эти операции уже доступны в личном кабинете клиента на сайте ПАО «Пермэнергосбыт».

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