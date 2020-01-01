Легко, интересно и безопасно Всё о выездном тест-драйве от «ŠKODA Камская Долина» Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 19 декабря, в Перми, на ул. Краснова, напротив Дворца культуры ВОС, прошёл выездной тест-драйв сразу трёх автомобилей ŠKODA:

— динамичного и яркого RAPID;

— семейного и проходимого KAROQ;

— стильной и невероятно продуманной OCTAVIA.

Специалисты отдела продаж рассказали посетителям об устройстве автомобилей, объяснили разницу между комплектациями, продемонстрировали отличительные особенности марки и Simply Clever решения и, конечно, проехались по центральным улицам города, чтобы наглядно показать, как автомобили ведут себя на светофорах и «лежачих полицейских».

Также всем гостям, прошедшим тест-драйв, менеджеры вручили фирменные сладкие подарки.

«ŠKODA Камская Долина» благодарит каждого за визит несмотря на погодные условия и напоминает, что фотографии с мероприятия уже сейчас доступны в нашей группе ВКонтакте.

А если вы задумываетесь о покупке, то ждём вас в нашем салоне официального дилера ŠKODA «Камская Долина» по адресу: Пермь, ул. Спешилова, 105а.

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