Легко, интересно и безопасно

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Всё о выездном тест-драйве от «ŠKODA Камская Долина»
В воскресенье, 19 декабря, в Перми, на ул. Краснова, напротив Дворца культуры ВОС, прошёл выездной тест-драйв сразу трёх автомобилей ŠKODA:
— динамичного и яркого RAPID;
— семейного и проходимого KAROQ;
— стильной и невероятно продуманной OCTAVIA.
Специалисты отдела продаж рассказали посетителям об устройстве автомобилей, объяснили разницу между комплектациями, продемонстрировали отличительные особенности марки и Simply Clever решения и, конечно, проехались по центральным улицам города, чтобы наглядно показать, как автомобили ведут себя на светофорах и «лежачих полицейских».
Также всем гостям, прошедшим тест-драйв, менеджеры вручили фирменные сладкие подарки.
«ŠKODA Камская Долина» благодарит каждого за визит несмотря на погодные условия и напоминает, что фотографии с мероприятия уже сейчас доступны в нашей группе ВКонтакте.
А если вы задумываетесь о покупке, то ждём вас в нашем салоне официального дилера ŠKODA «Камская Долина» по адресу: Пермь, ул. Спешилова, 105а.
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