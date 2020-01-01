Елена Синица Порядка 15% прикамцев хотели бы видеть на корпоративе группу «Руки вверх!» На втором месте — Little Big Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Портал для поиска работы hh.ru опросил жителей Пермского края и узнал, каких исполнителей они бы хотели видеть на новогоднем корпоративе.

Так, лидирует группа «Руки вверх!» — её назвали 14% респондентов. Второе место занимает группа Little Big, которую предпочли бы 12%. На третьем месте оказались Artik & Asti, «Би-2» и Сергей Шнуров, набравшие по 10%.





Наименьшей популярностью пользуется Вера Брежнева — видеть её на новогоднем корпоративе хотели бы лишь 1% опрошенных. По 2% голосов набрали Ольга Бузова, Филипп Киркоров, «ВИА Гра», «Тату», Лолита, Николай Басков, IOWA и несколько других исполнителей. Ещё по 3% опрошенных назвали Клаву Коку, Скриптонита и Диану Арбенину.





При этом порядка 19% не хотели бы видеть российских исполнителей на корпоративе. Наиболее скептично к российской эстраде настроены ИТ-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники медиа (по 29%).

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