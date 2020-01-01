Елена Синица HeadHunter: реальная зарплата в ПФО составляет 45,4 тыс. рублей Это на 4% больше, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает портал для поиска работы hh.ru, по итогам 2021 года наиболее заметно выросли доходы работников из Уральского федерального округа — на 12% (до 62 846 руб.). Затем идёт Сибирский ФО и Санкт-Петербург с Ленинградской областью — +8% (52 387 руб.) и +6% (7156 руб.) соответственно.

В компаниях Приволжского федерального округа реальные зарплаты увеличились на 4% (до 45 360 руб.). Зарплаты работников из Северо-Кавказского ФО, напротив, снизились (−1%). Зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и по итогам 2021 года вышли на прямую траекторию к планке в 100 тыс. руб.





В числе наиболее оплачиваемых такие сферы, как IT (120 157 руб.) и строительство (115 216 руб.). Они же показали и самые высокие темпы прироста — от 10 до 14%. На 8% выросли зарплаты в финансовом секторе, в производстве товаров народного потребления (непищевых), а также в автомобильном бизнесе.

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