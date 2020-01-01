В Перми вынесен приговор уфимцу за совершение серии мошеннических действий на территории 26 регионов России Поделиться Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районном суде Перми вынесен приговор жителю Уфы. 27-летний мужчина признан виновным в совершении 27 эпизодов мошенничества и кражи с банковского счёта, совершённых группой лиц. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что виновный, проживая в Уфе, совместно с двумя своими знакомыми путём обмана и злоупотребления доверием похитил у потерпевших свыше 2,2 млн руб.

Для совершения преступлений злоумышленники заходили на крупную электронную торговую площадку недвижимости в интернете, выбрав объявление о продаже квартиры, звонили продавцу и сообщали, что якобы внесли на его счёт сумму залога, которую необходимо вернуть как ошибочно перечисленную.

Таким способом в 2019–2020 годах им удалось обмануть 28 граждан, проживающих в 26 регионах России.

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал сумму материального ущерба.

Расследование уголовных дел в отношении соучастников преступления продолжается.

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