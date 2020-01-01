Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в 37 территориях Пермского края Наибольшее число новых заболевших — в Перми, Краснокамском и Чернушинском округах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи заражения COVID-19 (всего 545) выявлены в 37 территориях Пермского края.

Больше всего заболевших выявлено в Перми (216), на втором месте — Краснокамский городской округ (43), на третьем — Чернушинский (31).

В Березниках обнаружено 29 новых инфицированных, в Пермском муниципальном районе — 22, в Октябрьском городском округе — 18, в Кунгуре — 16, в Лысьвенском городском округе — 14.

В двух территориях, Берёзовском муниципальном округе и Кунгурском районе, диагностировано по 12 случаев ковида, в Кишертском муниципальном округе — 11. По 10 человек заболели в Кудымкарском муниципальном и Верещагинском городском округах.

Всего за пандемию в Пермском крае официально подтверждено 157 743 случая новой коронавирусной инфекции.

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