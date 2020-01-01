В Прикамье выявлено 560 новых случаев заражения коронавирусом Скончались 20 инфицированных Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 560 новых случаев COVID-19. Выздоровели 811 пациентов, 20 скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 157 198, скончавшихся от ковида — 7 352.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 1 761 пациент, 223 из них в тяжелом состоянии, включая 94 подключенных к аппаратам ИВЛ.





По состоянию на утро 25 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 266 810 человек. 1 187 227 жителей завершили курс вакцинации.





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