В Пермском крае выявлено 18 нелегальных участников финансового рынка Большинство из них — «чёрные кредиторы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2021 года Банк России выявил в Пермском крае 18 финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности. Большинство из них (17) являлись «чёрными кредиторами» и незаконно выдавали займы населению. Ещё у одной компании обнаружились признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пермском отделении ЦБ.

В целом по стране регулятор выявил 1626 нелегальных финансовых организаций. Из них 682 — «чёрные кредиторы», 520 — нелегальные участники рынка ценных бумаг, 424 — финансовые пирамиды.

В общероссийском списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке из 3,5 тыс. организаций 29 зарегистрированы в Пермском крае.

«Раскрытие регулятором списка финансовых «нелегалов» позволяет снизить риск вовлечения потребителей в незаконную деятельность, — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Поэтому, прежде чем воспользоваться услугами какой-либо финансовой компании, необходимо проверить её отсутствие в этом списке».

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