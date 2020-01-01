Елена Синица В новогодние праздники парковка в центре города будет бесплатной Согласно системе платных парковок, занимать места бесплатно можно в выходные и праздничные дни Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новогодние праздники в центре Перми парковаться в платной зоне можно будет бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В мэрии поясняют, что система платных парковок предполагает, что парковочные места можно занимать бесплатно в выходные и праздничные дни.





В связи с этим, с 31 декабря по 9 января пермяки смогут бесплатно оставить свой автомобиль в зоне платной парковки.

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