Елена Синица
В новогодние праздники парковка в центре города будет бесплатной
Согласно системе платных парковок, занимать места бесплатно можно в выходные и праздничные дни
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В новогодние праздники в центре Перми парковаться в платной зоне можно будет бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
В мэрии поясняют, что система платных парковок предполагает, что парковочные места можно занимать бесплатно в выходные и праздничные дни.
В связи с этим, с 31 декабря по 9 января пермяки смогут бесплатно оставить свой автомобиль в зоне платной парковки.
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