Мария Сыропятова В Перми открылся первый магазин товаров для дома сети Cozy Home Он расположен на первом этаже ТРЦ «Планета» Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Виктор Михалев

Российская сеть магазинов товаров для дома Cozy Home открыла первый магазин в Перми. Он заработал в ТРЦ «Планета», об этом сообщает Malltech — компания-застройщик центра.

Магазин по продаже товаров для дома, декора и постельных принадлежностей расположен на первом этаже, его площадь составляет 115 кв. м.

Всего в России открыты 60 магазинов сети Cozy Home. По данным сайта компании, прирост в год составляет в среднем 12 магазинов.

Напомним, торгово-развлекательный центр «Планета» в Перми открылся в апреле 2021 года.

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