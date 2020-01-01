Мария Сыропятова
В Перми открылся первый магазин товаров для дома сети Cozy Home
Он расположен на первом этаже ТРЦ «Планета»
Российская сеть магазинов товаров для дома Cozy Home открыла первый магазин в Перми. Он заработал в ТРЦ «Планета», об этом сообщает Malltech — компания-застройщик центра.
Магазин по продаже товаров для дома, декора и постельных принадлежностей расположен на первом этаже, его площадь составляет 115 кв. м.
Всего в России открыты 60 магазинов сети Cozy Home. По данным сайта компании, прирост в год составляет в среднем 12 магазинов.
Напомним, торгово-развлекательный центр «Планета» в Перми открылся в апреле 2021 года.
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