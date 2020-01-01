Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть, послушать в эти выходные, с 24 по 26 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

24 декабря в 19:00 в Органном концертном зале в рамках специального проекта Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» (12+) хор Parma Voices под управлением Евгения Воробьёва выступит с концертом In Nativitatem Dominum Canticum (16+).

Концерт хора Parma Voices / фото: diaghilevfest.ru

24 декабря в 21:30 в Доме Дягилева ещё один концерт проекта «Дягилев+» (12+) — пианистка Юлианна Авдеева исполнит произведения Фридерика Шопена, Владислава Шпильмана, Моисея Вайнберга и Сергея Прокофьева.

25 и 26 декабря с 12:00 на «Заводе Шпагина» (фойе «Точка кипения») проходит Гаражная распродажа (0+) издательства МИФ. Книги распродажи — это новые экземпляры с ценниками или наклейками книжных магазинов, преимущественно изданные до 2021 года. Среди них можно найти редкие экземпляры, которых давно нет в продаже на сайте издательства.

25 декабря в 19:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного рождественского фестиваля пройдёт рождественский концерт коллективов хоровой капеллы мальчиков «От Баха до Меркьюри» (6+).

25 декабря в 19:00 на «Заводе Шпагина» («Литера А») в рамках специального проекта Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» (12+) зрители увидят музыкально-поэтический перформанс «Посвящение Бодлеру» (12+). Стихи поэта прозвучат в оригинале и русских переводах в исполнении драматических актёров из Франции и России в сопровождении ансамблей солистов оркестра MusicAeterna.

25 декабря в 19:00 музей PERMM совместно с проектом СВЯЗЬ объявляет Ночь аналогового и цифрового искусства (18+) — концерт пермских музыкантов и диджеев в пространстве выставки Пети Стабровского «Невидимый свет».

25 декабря в 21:00 в костёле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви в рамках цикла концертов духовной и светской музыки Abendmusik состоится концерт «Гимны Рождеству» (12+). Прозвучат ирландские, шотландские, английские, польские, чешские и греческие кэролы, григорианский хорал и торжественные рождественские гимны. Исполнители: Лилия Ахметова (кельтская арфа), Ирина Пыжьянова (кельтская арфа).

25 декабря в 22:00 на «Заводе Шпагина» (цех №5) в рамках специального проекта Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» (12+) пройдёт вечеринка «Дягилев+ Party» (18+). Хедлайнерами станут три интернациональных авангардных музыкальных коллектива: французско-чешский дуэт Years of Denial, московская группа Pententacles и немецко-ирландское трио Steppenkind.

26 декабря в 11:00 и 13:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного рождественского фестиваля пройдёт музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, или Новые приключения бременских музыкантов» (6+).

26 декабря в 12:00 в краевой библиотеке им. Горького состоится заседание клуба «Библиотерапия» (16+).

26 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль «Буря» (16+). Самая фантастическая пьеса Шекспира, где всего за четыре часа герои успеют пережить невероятные приключения на волшебном острове, найдут любовь, попытаются устроить революцию, отомстят обидчикам и получат свободу. А что достанется зрителям? Взрывной юмор, театральные чудеса, величественная поэзия Барда, и все это — в исполнении одного из мощнейших актерских составов «Глобуса».

26 декабря в 19:00 в Органном концертном зале в рамках VIII Международного рождественского фестиваля пройдёт концерт ОРНИ и Иосифа Пурица (баян) «Баян в жанре концерта» (6+).

Баян в жанре концерта

Пермская краевая филармония

До 30 декабря в краевой библиотеке им. Горького зрителей ждут несколько выставок: «Разгромное письмо» (16+) к 120-летию Александра Фадеева, «Трое в воображаемой лодке» (16+) к юбилеям Константина Коровина, Василия Кандинского и Александра Родченко, «Постой, паровоз» (16+) к 100-летию Юрия Никулина, а также «Праздник к нам приходит» (16+) и «Необычные блюда из обычных овощей» (16+).

До 31 декабря на сайте Cool Play можно посмотреть фильмы фестиваля «Горизонты возраста» (12+). В программе представлены документальные фильмы, посвященные вопросам старения и отношению к пожилым людям в сегодняшнем мире.

До 5 января киноцентр «Премьер» приглашает на новогоднюю комедию «Ёлки-8» (12+). Впервые в кинофраншизе все новеллы основаны на реальных историях. Их герои — люди разного возраста и статуса из разных российских городов, которым удалось в разгар зимы найти свой источник теплоты, смеха и веры в лучшее.

До 23 января 2022 года в Пермском доме народного творчества «Губерния» проходит выставка Натальи и Елизаветы Талавира «Украсим мир вместе!» (0+): авторский текстиль, лоскутное шитьё, графика.

До 24 июня 2022 года на сайте Opera Vision можно увидеть трансляцию оперы Жюля Массне «Вертер» (16+) по роману Гёте в постановке Бруно Равеллы.

Ежедневно Музей современного искусства в Барселоне (MACBA) представляет выставку «Краткий век. Коллекция MACBA» (6+).

Ежедневно арт-галерея Toi o Tāmaki в Окленде (Новая Зеландия) представляет виртуальную выставку современного искусства племени маори (0+).

Ежедневно Музей современного искусства в Стамбуле представляет виртуальный тур по выставке «Художники своего времени» (0+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.