Продукты пермского «Уралхима» — среди «100 лучших товаров России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Карбамид технический чистый производства филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России» и признан «Новинкой года». Другой продукт филиала «ПМУ» — карбамид марки Б, который используется как минеральное удобрение, стал дипломантом конкурса. Из-за ковидных ограничений награждение победителей прошло в индивидуальном режимев «Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Мы гордимся тем, что наши продукты получили высокие награды конкурса «Сто лучших товаров России». Карбамид производства пермского «Уралхима» славится своим качеством. В 2021 году филиал «ПМУ» стал поставлять карбамид технический чистый как основной компонент для приготовления раствора AdBlue — реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей автомобильного и морского транспорта. Производство подобной продукции для предприятия — это ещё один способ внести вклад в защиту природы.

Пермский карбамид известен качеством благодаря более низкому содержанию биурета по сравнению с утверждённым в России ГОСТом. Контроль обеспечивается в производственной лаборатории предприятия на самом современном оборудовании. Атомно-эмиссионная спектрометрия позволяет определять содержание веществ с точностью до 0.0001% и подтверждать требуемое качество продукта.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Дипломант конкурса «Сто лучших товаров России» — пермский карбамид марки Б — высокоэффективное гранулированное удобрение, содержащее необходимый для развития растений питательный элемент азот (массовая доля не менее 46,2%). Система производства этого продукта сертифицирована Международной ассоциацией производителей минеральных удобрений (InternationalFertilizerAssociation, IFA) и учитывает отраслевые международные требования. Сертификат IFA подтверждает: пермский карбамид безопасен для окружающей среды как в процессе производства, так и при использовании.

Анатолий Деменев, и.о. директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»:

— Продукция филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» не зря получила эти высокие награды. Подобным уровнем качества могут похвастаться немногие предприятия нашей страны. Благодаря работе пермского «Уралхима» всему Пермскому краю есть чем гордиться!

Интегрированная система менеджмента филиала «ПМУ» соответствует требованиям международных стандартов в области качества (ISO 9001:2015), экологии (ISO 14001:2015) и промышленной безопасности (ISO 45001:2018). Кроме того, завод сертифицирован по программе«Protect&Sustain» IFA, а в 2019 году награждён золотой медальюIFA как лучший в мировой отрасли минеральных удобрений по ответственному управлению производством.

Знаком «За достижения в области качества» также награждён начальник цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Андрей Терещенко. Такая награда присуждается сотрудникам предприятий, достигшим наиболее значимых результатов в области качества.

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