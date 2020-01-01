В Перми в выходные будут работать три мобильных пункта вакцинации В графике работы пунктов возможны изменения и дополнения Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как сообщили в минздраве Пермского края, сделать прививку от ковида и гриппа в выходные дни, 25 и 26 декабря, можно будет в трёх пермских мобильных пунктах вакцинации:

— в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б, 1-й этаж) — с 12.00 до 18.00;

— в ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж) — с 11.00 до 17.00;

— в Выставочном объединении «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж — с 10.00 до 18.00.

Во всех мобильных пунктах в наличии вакцина «Спутник V», «Спутник Лайт» и от гриппа. В ТРК «СПЕШИLOVE» также в можно поставить прививку от пневмококковой инфекции.

Пройти иммунизацию смогут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

Как обращают внимание в ведомстве, ковидный сертификат в случае первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» лиц, ранее не болевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в Едином портале государственных и муниципальных услуг начнёт действовать только через 21 день после вакцинации. При повторной вакцинации, либо при вакцинации ранее переболевших препаратом «Спутник Лайт», сертификат начнёт действовать в течение 1-3 дней после прививки.





В графике работы пунктов возможны изменения и дополнения

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