В столице Прикамья в седьмой раз разыграли кубок губернатора Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми состоялся Кубок губернатора Пермского края по КВН. На одной сцене встретились лучшие команды Прикамья: школьники, чемпионы Студенческой лиги и лиги работающей молодежи, а также участники Пермской официальной лиги Международного Союза КВН.

Свои выступления в формате «Приветствие» показали сборные «Денис Вахитов» (с.Барда), «Без вариантов» (сборная вузов Перми), «Счастье не за горами» (сборная РЭУ им. Плеханова), «Лед» (г. Очёр), — «Без баб» (сборная ПГГПУ), «Сила картона» (Пермский ЦБК), «Престиж» (СОШ № 77 г. Перми), «Дабл Трабл» (сборная школьной лиги Пермского края).

Завершили кубок внеконкурсным выступлением «Сборная КВН Пермского края» — чемпион Высшей лиги Международного союза КВН 2021 года.

Обладателями Большого кубка губернатора Пермского края стала команда «Счастье не за горами» (сборная РЭУ им. Плеханова) — чемпион Студенческой лиги Чемпионата КВН Прикамья 2021 года. Средний кубок получила команда «Дабл Трабл». Ребята из «Силы картона» уехали с малым кубком. Награды командам вручил губернатор Дмитрий Махонин.

«Сегодня была особенная игра — уверен, что победа Сборной Пермского края в Высшей лиге КВН вдохновила ребят на яркие выступления, и создала особую праздничную атмосферу в зале. Мы гордимся нашими ребятами — команда становится еще одним брендом Пермского края. Движение КВН в Прикамье стремительно развивается. Пермский клуб веселых и находчивых — один из самых массовых в России. Он объединяет более 200 команд и 40 тысяч участников и зрителей. Точно знаю, что без юмора в нашей жизни нельзя. Поэтому стараемся создавать все условия, чтобы в КВН играли все — от школьников и студентов до ветеранов. Обязательно продолжим поддерживать и игру, и команды — чтобы они заявляли о себе и нашем регионе», — отметил глава региона.

В конце игры фронтмен Сборной Пермского края Игорь Караваев (Игорь Саныч) получил спонсорский подарок от генерального партера лиги Уральского завода противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») — ключи от новой «Нивы», которую его герой мечтал получить в 1/2 финала Высшей лиги МС КВН. Напомним, впервые в истории КВН команда Пермского края не только заняла 1 место, но и стала единственной командой за 60 лет, победившей во всех играх сезона.

Отметим, что трансляцию финала можно будет посмотреть на Первом канале 2 января 2022 года в 21:20 по пермскому времени.

Член жюри, генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылёв, отмечает, что КВН — это прежде всего интеллектуальная игра. «Уметь легко перейти от шутки к серьёзному и от серьёзного к шутке требует большего таланта, чем думают многие, а написать хорошую шутку, которая найдет отклик у зрителей, «уйдет в народ» и станет классикой — это под силу избранным, настоящим чемпионам. Приятно, что игра КВН в Прикамье получила новый виток развития и победа пермской команды в Высшей лиге станет определенным ориентиром для начинающих, покажет, какой он пермский юмор. Яркий, самобытный, эксклюзивный. КВН — хорошая площадка не только для артистичных и творчески одаренных людей, это командообразующая игра, где слаженность, чувство плеча, умение слушать и слышать друг друга в конечном итоге решают исход любой борьбы», — поделился он.

Движение КВН в Прикамье началось в 1997 году с проведения Первого фестиваля команд КВН. Сегодня свои команды есть не только в вузах, колледжах и школах, но и почти в каждом городе Пермского края. В 2020 году Чемпионат КВН Прикамья объединил более 200 команд и 40 тыс. участников и зрителей. В крае существует 6 лиг: Пермская официальная лига Международного союза КВН, Краевая лига, Юниор-лига, Лига работающей молодежи, Студенческая лига, Лига Коми-Пермяцкого округа. Помимо основных соревновательных лиг проводится ряд спецпроектов: Кубок губернатора Пермского края, Открытый кубок КВН города Перми, ежегодный Краевой фестиваль команд КВН. Для молодых команд регулярно проводятся семинары и школы КВН, работает Совет капитанов команд.

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