«Нет табуированных тем»: пермские политические эксперты оценили пресс-конференцию президента Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 23 декабря, в 17-й раз прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Мы собрали мнения пермских политических экспертов и политтехнологов о прошедшем мероприятии. Чем сегодняшняя пресс-конференция отличается от предыдущих и какие главные моменты можно выделить — читайте в нашем материале.

Политтехнолог Алексей Чусовитин описал стилистические особенности общения Владимира Путина с журналистами. Он выделил три основные: глубокую проработку тем, дискуссионность общения и эмоциональность.

«Впервые почувствовал, что по целому ряду вопросов внутренней политики Президент оставляет место, что называется, для дискуссий. Очевидно, что эти ответы не окончательные, и они еще будут обсуждаться на уровне Правительства РФ. Второе — глубокая проработка и подготовка позиции по всем острым вопросам. Табуированных тем в рамках его выступления в принципе нет. Это, безусловно, внушает уважение. Третье: если сравнить эмоциональную погруженность Президента на тех или иных темах, то, на мой взгляд, более страстно он отвечал на вопросы, связанные все-таки с внешней политикой. Темы войны и мира, безопасности и коммуникации с зарубежными партнерами, именно в этих эпизодах Путин особенно сильно включался и формулировал максимально определенно», — рассказывает эксперт.

Политтехнолог, директор «Центра избирательных технологий» Людмила Ознобишина отметила, что, несмотря на продолжительное время, которое было отведено на этой пресс-конференции политическим, внешнеполитическим и локальным вопросам, президент уделил внимание и драйверам развития внутренней политики.

«Это круг демографических вопросов, который обострился в 2021 году по такому показателю, как продолжительность жизни россиян. Она ненамного, но снизилась. Кроме того, приоритетен вопрос роста доли трудоспособного населения. Вторым драйвером была названа инфраструктура, что для нашей огромной по площади страны остается актуальным во все времена. Третий драйвер — это рост производительности труда в экономике страны. Эти вопросы с точки зрения содержания связаны с качеством населения, с качеством жизни людей и их условиями труда. То, что эти вопросы обозначены приоритетными, безусловно, позитивный факт. Они все универсальны для регионов, для Пермского края, в частности» — пояснила Людмила Ознобишина

Михаил Майоров, политический эксперт, отметил влияние коронавирусной повестки на тематику вопросов журналистов.

«Неслучайно президент начал прямую линию с вопросов сбережения людей — защиты от пандемии и вызванных ею экономических проблем. Владимир Путин обозначил, что эта задача является главной для государства. По сути, предстоит найти баланс между коронавирусными ограничениями и экономическим развитием, при котором реальные доходы населения будут расти, а инфляция — нет, продолжительность жизни перестанет сокращаться, а желание заводить детей, наоборот, возрастет за счет возвращения уверенности в завтрашнем дне», — поделился эксперт.

Михаил Майоров отмечает, что в этой ситуации не существует простых рецептов для достижения поставленной задачи: «Казалось бы, ту же задачу вакцинации предлагают решить, установив наказание для антиваксеров. Но и здесь президент призвал отказаться от принуждения. Как показывает опыт и как подтверждает сегодняшнее общение с журналистами, Владимир Путин не любит крайности: любые решения будут взвешенными, сбалансированными и просчитанными. И это — оптимальный сценарий для такой непростой ситуации, в которой оказался весь мир».

Эксперт подчеркнул и важность того, что на встрече с главой государства присутствовали не только федеральные и зарубежные журналисты, но и представители региональных СМИ. А также то, что конференция впервые с начала пандемии проходила в очном формате:



«Как и год назад, заметное влияние на нашу жизнь оказывают ковидные реалии. Но по сравнению с прошлым годом ситуация меняется к лучшему. Об этом говорит и формат традиционной встречи Владимира Путина с прессой.

Если в 2020 году в студии с президентом собралось ограниченное количество журналистов, то на этот раз — более полутысячи представителей СМИ. Бывало, конечно, и полторы тысячи. Но, повторю, коронавирусная пандемия требует особых мер предосторожности, пока в стране не будет сформирован коллективный иммунитет на уровне восьмидесяти процентов, подчеркнул Владимир Путин. Надо отметить, что в числе этих пятисот журналистов нашлось место сотрудникам СМИ из самых удаленных регионов страны, из маленьких редакций, работающих в небольших городах и сёлах. Обычно мы не замечаем их газеты и телекомпании в общем новостном потоке. Поэтому так важно, что эти журналисты могли на главной медийной площадке года задать вопросы по интересующих их темам и обозначить местные проблемы».

Михаил Майоров считает, что именно эти факторы способствовали живому и открытому диалогу, в котором стороны не стеснялись поднимать самые острые вопросы.

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