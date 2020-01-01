Пермский депутат заявил о необходимости помогать муниципалитетам в развитии малых городов Поделиться Поделиться Твитнуть

На ежегодной пресс-конференции, прошедшей сегодня в московском «Манеже», Владимир Путин подчеркнул важность поддержки и развития малых городов. Депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальев прокомментировал тезисы главы государства.

По мнению президента, малым городам в регионах должно уделяться не меньшее внимание, чем крупным промышленным центрам.

«Большие и малые города сейчас развиваются достаточно энергично. Хотя прежде всего мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов — мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего, связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному — я уже об этом говорил», — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что это один из драйверов роста, в который предполагается «вложить колоссальные ресурсы».

Депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальев отметил, что муниципалитетам нужна помощь в развитии инфраструктуры и благоустройстве. И Пермский край, в свою очередь, уделяет большое внимание развитию городов региона.

«Важно, что Пермский край сегодня участвует в федеральных программах по благоустройству, обновлению коммунальных систем. Работа в первую очередь нацелена на небольшие населенные пункты. Муниципалитеты в одиночку просто не справятся с обновлением инфраструктурных объектов, поскольку это не только сложный, но и довольно дорогой процесс. Поэтому важно привлекать федеральные и краевые деньги на эти направления, — прокомментировал Антон Удальев.

Власти Пермского края ведут систематическую работу по развитию малых городов, чтобы регион стал привлекательным и комфортным для жителей. Так, накануне был анонсирован проект по созданию туристического маршрута «Доступный Урал», который объединит краевую столицу с северными территориями края — Соликамском, Усольем, Березниками, Красновишерском и Чердынью.

Реализация инициативы позволит стимулировать социально-экономическое развитие территорий и транспортную доступность.

«»Доступный Урал» даст импульс развитию целого ряда направлений: туризму, экономике, транспорту, культуре. Будем приводить в порядок ключевые объекты и создавать новые, а также благоустраивать территории и повышать их транспортную доступность», — отметил Дмитрий Махонин.

Новое направление, по словам главы региона, охватит семь муниципалитетов, где проживает почти 60% населения региона. «В нем будет сконцентрировано большое количество объектов притяжения, бизнеса, инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

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