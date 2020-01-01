Руководителей пермской управляющей компании осудили за хищение 4 млн рублей Они присваивали деньги жильцов в течение шести лет Поделиться Поделиться Твитнуть

В Кировском райсуде Перми вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора и главного бухгалтера ООО УК «Аварийно — ремонтная служба», сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

В ходе процесса установлено, что подсудимые с 2013 года по 2019 год, имея доступ к расчетным счетам возглавляемой организации, похитили более 4 млн рублей.

Они присваивали поступающие от граждан денежные средства, предназначенные для оплаты коммунальных услуг.

Суд приговорил директора и главбуха УК к 10 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафам в размере от 340 до 497 тыс. рублей.

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