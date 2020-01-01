В 16 домах Перми в выходные отключат холодную воду Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 25 декабря, с 10:00 в 16 домах Свердловского района Перми планируется отключение холодного водоснабжения.

Воды не будет в домах №33а, 37 на ул. Народовольческой и №3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 3а, 3г, 5, 5/1, 5а на ул. Революции. Восстановить подачу воды планируется в воскресенье, 26 декабря, в 10:00.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на «Новогор-Прикамье», отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на ул. Революции, 5/1, к. 3/7.

Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды.

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