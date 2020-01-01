Вернувшихся из-за рубежа пермяков оштрафовали на 4,8 млн рублей С начала года к административной ответственности привлечены 1119 туристов-нарушителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жителей Пермского края, которые вернулись из-за рубежа, оштрафовали на 4,8 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов, сообщается на сайте управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ведомстве напомнили, что 15 апреля этого года в силу вступило постановление Главного государственного санитарного врача страны: все приезжающие в Россию граждане должны в течение трех дней сдать анализ на коронавирус. Полученные результаты нужно разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Ранее эта норма касалась только россиян, прибывающих воздушным транспортом.

В Прикамье с начала года к административной ответственности привлечены 1119 туристов-нарушителей. В настоящий момент суды рассмотрели 625 подобных дел.

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