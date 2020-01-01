В Перми уничтожено более 850 кг свежих овощей и фруктов Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории оптовой плодоовощной базы в Перми, на ул. Героя Пирожкова, 20, представители Россельхознадзора, таможни и транспортной прокуратуры 22 декабря в ходе совместной проверки обнаружили товар, хранившийся в ящиках и мешках без маркировки и не имевший сопроводительных документов.

Речь идёт о 804,5 кг свежих огурцов, 21 кг свежих томатов, 27 кг мандаринов.

Так как страну происхождения продукции и легальность ввоза на территорию РФ подтвердить не представлялось возможным, овощи и фрукты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вывезли на полигон твердых бытовых отходов «Софроны» и уничтожили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

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