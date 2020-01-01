Елена Синица

В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности

В ночь с 31 декабря на 1 января будут дежурить бригады скорой помощи и наряды полиции

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НГ-ёлка

  Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба мэрии, в новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности.

В частности, на набережной будут дежурить спасатели. Также в усиленном режиме будут работать сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы.

В саму новогоднюю ночь на эспланаде будут дежурить бригады скорой помощи. Кроме этого, скверы и парки всех районов города будут патрулировать наряды полиции.

Также сообщается, что из-за эпидситуации принято решение отказаться от массовых мероприятий. Так, 31 декабря новогодняя ночь пройдёт в онлайн-режиме на телеканале «ВЕТТА».

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