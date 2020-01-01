Елена Синица
В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности
В ночь с 31 декабря на 1 января будут дежурить бригады скорой помощи и наряды полиции
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Как сообщает пресс-служба мэрии, в новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности.
В частности, на набережной будут дежурить спасатели. Также в усиленном режиме будут работать сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы.
В саму новогоднюю ночь на эспланаде будут дежурить бригады скорой помощи. Кроме этого, скверы и парки всех районов города будут патрулировать наряды полиции.
Также сообщается, что из-за эпидситуации принято решение отказаться от массовых мероприятий. Так, 31 декабря новогодняя ночь пройдёт в онлайн-режиме на телеканале «ВЕТТА».
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