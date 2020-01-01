Пермский «Рифей-ТВ» вошёл в пятёрку лидеров среди региональных телеканалов России За ТК закреплена 22-я кнопка операторов кабельных сетей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным компании «Медиахиллс», специализирующейся на телеизмерениях, пермский телеканал «Рифей-ТВ» вошёл в пятёрку лидеров среди региональных телеканалов России по телесмотрению.

«Рифей-ТВ» вещает 24 часа в сутки. В сетке есть художественные фильмы российского и зарубежного производства, сериалы, информационные и аналитические передачи, мультфильмы. Главные «хедлайнеры» телеканала — программы «Новый день» и «Вечер на Рифее».

За телеканалом закреплена 22-я кнопка операторов кабельных сетей, работающих на территории Перми.

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