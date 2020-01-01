Объём операций по банковским картам в Прикамье вырос на четверть За девять месяцев он составил 1,3 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

Жители Пермского края за девять месяцев 2021 года с использованием банковских карт совершили свыше 954 млн операций на сумму 1,3 млрд руб. Это соответственно на 29% и на 25% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе пермского отделения Банка России.

Почти треть операций (по количеству и объёму) жители края совершали при помощи карт «Мир». На оплату товаров и услуг приходится порядка 82% операций. Ещё 15 и 3% составляют операции по переводам денежных средств и снятию наличных в банкоматах.

«Помимо развития платёжной инфраструктуры и банковских программ лояльности росту количества безналичных платежей способствует появление новых сервисов, таких как оплата покупок и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей», — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

На 1 октября 2021 года кредитные организации выдали жителям Пермского края более 5,3 млн платёжных карт. За год их количество увеличилось на 10%.

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